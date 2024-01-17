В США призвали Хейли и Десантиса покинуть президентскую гонку и поддержать Трампа

Выбывший из президентской гонки в США кандидат от республиканцев Вивек Рамасвами призвал других кандидатов от его партии — Никки Хейли и Рона Десантиса — последовать его примеру и «отойти в сторону», оказывая поддержку экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом Рамасвами заявил в эфире американского телеканала Fox News.

«Я думаю, что Рон Десантис и Никки Хейли на самом деле в данный момент оказали бы услугу этой стране и этой партии, отойдя в сторону, чтобы убедиться, что мы сосредоточены не только на выдвижении Дональда Трампа, но и на возвращении этой страны и возрождении этих основополагающих революционных идеалов», — заявил Рамасвами.

16 января агентство Bloomberg сообщало, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами объявил о завершении участия в президентской гонке.

До этого губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что принял решение выйти из предвыборной гонки.

Ранее сообщалось, что демократы «трясутся от страха» после победы Трампа в Айове.