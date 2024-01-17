Трамп сравнил главу Пентагона с ребенком, который играет в ноутбук

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что министр обороны страны Ллойд Остин во время своей госпитализации управлял военными действиями с ноутбука как ребенок. Такое мнение он высказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

«Он пользуется ноутбуком, лежа на больничной койке <…>, управляет военными действиями с ноутбука, как ребенок, который играет в ноутбук», — сказал Трамп.

Во время своего выступления он также заявил, что во власти в США находятся дураки.

9 января стало известно, что Остину диагностировали рак простаты и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра, однако процесс выздоровления может затянуться.

15 января в Пентагоне сообщили, что министра обороны США выписали из больницы. В ведомстве отметили, что он будет выполнять свои обязанности дистанционно, прежде чем вернется в Пентагон на полную занятость.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.