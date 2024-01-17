Сенат заблокировал резолюцию, контролировавшую применение Израилем американского оружия

Сенат США заблокировал проект резолюции, предписывавший Государственному департаменту осуществлять контроль за соответствием гуманитарным нормам используемого Израилем американского оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

72 сенатора проголосовали за то, что освободить комитет по международным делам верхней палаты от дальнейшей работы над этим документом. Лишь 11 членов сената выступили против.

Автором резолюции является сенатор Берни Сандерс, заявлявший, что она на никак не повлияет на американскую помощь Израилю.

По словам Сандерса, резолюция просто требует, чтобы Государственный департамент отчитывался, как используется американская помощь Израилю. Он подчеркнул, что в таких вопросах сената не имеется ничего предосудительного.

До этого американский сенатор Берни Сандерс заявил, что гуманитарный кризис, разворачивающийся в секторе Газа, «хуже, чем то», что происходило в немецком Дрездене во время бомбардировок со стороны союзников в период Второй мировой войны.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.