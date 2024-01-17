На Украине накажут авторов телесюжета, показавших в эфире карту России с Крымом

На Украине накажут виновных в демонстрации на украинском телемарафоне сюжета с картой России с Крымом. Об этом сообщается на сайте телемарафона.

«Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — сказано в сообщении.

16 января в прямом эфире украинского телемарафона вышел сюжет о морозах в РФ, в котором была продемонстрирована карта с Крымом в составе России.

Украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире также показал карту России, которая включает Крым.

В репортаже, который рассказывал о коммунальном коллапсе в России, журналисты вывели на экраны карту России, которая включала в себя Крымский полуостров.

До этого президент России Владимир Путин заверил, что власти страны сделают все для пресечения любых угроз в отношении Крыма.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.