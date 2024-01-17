Советник президента США Салливан: сейчас формируется какой-то новый миропорядок

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о формировании нового миропорядка. Об этом со ссылкой на выступление чиновника Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщает агентство РБК.

Являвшийся модератором сессии бывший министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде сказал, что после окончания холодной войны установился основанный на верховенстве закона и демократических ценностях определенный миропорядок, однако сейчас возникло впечатление, что этот порядок уже не является мировым и формируется новый.

В ответ на это Салливан заявил, что так как мир подошел к концу одной эры и началу другой, то действительно формируется какой-то новый миропорядок. По его словам, одной из частей стратегии формирования США и другими странами нового миропорядка является «защита от российской агрессии».

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан от лица Соединенных Штатов заявил, что в современном мире крупные державы в значительной степени взаимозависимы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.