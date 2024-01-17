В Давосе призвали к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Чиновники из Европы и со всего мира на экономическом форуме в Давосе публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, этот конфликт был заметной темой на форуме, но не доминирующей.

«Правительственные чиновники и руководители бизнеса со всей Европы и всего мира продолжают выражать поддержку Украине и выражать обеспокоенность тем, что она теряет внешнюю финансовую поддержку в критический момент, но они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении войны», — пишет NYT.

В материале также сообщается, что представители Украины и ее союзники «приложили немало усилий», чтобы привлечь внимание участников к боевым действиям — они организовали серию мероприятий во временно переоборудованной витрине магазина на главной набережной Давоса.

До этого в МИД РФ заявили, что все больше стран считают бессмысленными переговоры по Украине без России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.