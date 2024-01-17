Министр торговли Саудовской Аравии заявил, что страна еще не вступила в БРИКС

Глава министерства торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби заявил, что страна получила приглашение на вступление в БРИКС, однако пока не стала членом объединения. Об этом министр сказал, выступая на заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

Отвечая на вопрос журналистов, аль-Касаби отметил, что королевство приглашено в БРИКС, но еще официально не присоединилось к нему.

Тем самым министр опроверг информацию государственного телеканала Al Ekhbariya, в котором утверждалось, что королевство официально стало членом БРИКС. Позже телеканал удалил сообщения о вступлении страны в БРИКС из своих аккаунтов в социальных сетях.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

29 декабря Аргентина отказалась от членства БРИКС за пару дней до вступления.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.