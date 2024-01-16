Еще один кандидат в президенты США объявил о выходе из предвыборной гонки

Губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что принял решение выйти из предвыборной гонки. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

В своем заявлении он поздравил Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, «которые принимали участие в гонке и смогли заручиться поддержкой делегатов».

«Сегодня я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас», — написал Хатчинсон.

Летом прошлого года Хатчинсон, говоря о предъявленных обвинениях Трампу, заявлял, что США не нужен президент, который не уделяет должного внимания сохранению ядерных секретов государства.

16 января агентство Bloomberg сообщало, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами объявил о завершении участия в президентской гонке.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.