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В МИД РФ прокомментировали итоги встречи в Давосе по Украине

Захарова: итоги встречи в Давосе оказались провальными для Украины и Запада

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Petrov Sergey/Global Look Press

Для Киева и его западных союзников итоги встречи в «копенгагенском формате» в Давосе оказались провальными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ в своем комментарии.

«Его (форума в Давосе. — «Газета.Ru») итоги, если не считать «семейной» фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев», — отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что опасения Запада по поводу эскалации конфликта на Украине привели к тому, что Киев потерял время в конфликте с Москвой.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит поддержку Киева, несмотря на текущие проблемы в финансировании.

Ранее Зеленский признал, что получает вопросы о начале переговоров с Россией.

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