Турция продолжит операции на севере Сирии и Ирака, пока полностью не обеспечит свою безопасность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, передает РИА Новости.

По словам главы государства, обсуждается лишь расширение масштабов трансграничных операций.

«Мы не остановимся, пока не уничтожим полностью гнезда террористов. Операции будут продолжаться на севере Сирии и Ирака, пока не будет полностью обеспечена безопасность Турции», — заявил Эрдоган.

Также он добавил, что решительная борьба Анкары против Рабочей партии Курдистана, которую в Турцию признают террористической организацией, вызывает недовольство внешних сил.

До этого Эрдоган заявил, что Израиль рано или поздно понесет ответственность за совершенные в секторе Газа военные преступления.

А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что конфликт в Газе, который на данный момент не находит решения, способен спровоцировать новые конфликты, что сейчас и происходит.

Ранее Турция отказалась участвовать в Давосском форуме из-за позиции по Газе.