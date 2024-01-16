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Главком ВС Эстонии уйдет в отставку

Главком ВС Эстонии Херем сообщил, что покинет свой пост в июне 2024 года

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Estonian Foreign Ministry

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил эстонскому изданию Eesti Päevaleh.

«Мое решение взвешено и основано на том, что лучше всего с точки зрения военной обороны Эстонии», — заявил Херем.

По его словам, существующие на данный момент оценки угроз «дают основание полагать, что агрессия против Эстонии не произойдет в ближайшие год-два», поэтому «самое время сменить лидера», который бы смог подготовить силы обороны страны «к возникновению угрозы».

Как отмечает издание, последний рабочий день генерала Мартина Херема, вероятно, будет 30 июня. Министр обороны уже приступил к поиску преемника.

До этого Херем заявлял, что страна намерена потратить 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону государства.

По его словам, сумма оборонного бюджета составит €1,3 млрд. Он отметил, что через два года страна будет в лучшем положении, чем Украина до начала спецоперации.

Ранее Херем заявил, что время в конфликте на Украине работает на Россию.

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