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Премьер Венгрии призвал помогать Украине без ущерба бюджету ЕС

Премьер Венгрии Орбан: ЕС должен оказать помощь Киеву из внебюджетных источников

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Yves Herman/Reuters

Венгрия считает, что Европейский союз должен оказать финансовую помощь Украине, но без ущерба бюджету всего сообщества. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время своего выступления перед журналистами после переговоров в Будапеште со словацким коллегой Робертом Фицо, передает ТАСС.

«Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету ЕС», — сказал Орбан.

По его мнению, финансовая помощь Киеву должна поступать «из внебюджетных источников» Евросоюза.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пытается убедить своего венгерского коллегу Виктора Орбана изменить позицию по Украине, а также наладить отношения с главой Украины Владимиром Зеленским.

Мелони предложила партии Орбана «Фидес» войти в объединение «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR) перед предстоящими выборами в Европарламент, где, как ожидается, правые силы должны добиться успеха.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.

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