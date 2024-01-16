Володин заявил, что деятели культуры едва ли отреагируют на снос памятников в Болгарии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что деятели культуры едва ли отреагируют на снос советских памятников в Болгарии, так как «иногда путают двери». Об этом сообщает РИА Новости.

«В прошлом году был демонтирован памятник Советской армии в Болгарии. Где они, деятели культуры с этими гражданствами? Вы хотите их сейчас разбудить, чтобы у них совесть проснулась? Коллеги, давайте откровенно здесь говорить. Многие из них, и деятели культуры, и представители бизнеса искали счастья за пределами страны», — поделился Володин.

Он добавил, что сохранить советские памятники также стоило бы жителям Болгарии.

До этого депутаты Госдумы единогласно приняли заявление, в котором призвали муниципальный совет болгарского Пловдива не поддерживать инициативу о сносе памятника советскому воину-освободителю «Алеша».

По мнению парламентариев, инициатива о сносе «Алеши» показывает пренебрежение со стороны болгарских депутатов от партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) к истории своей страны.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.