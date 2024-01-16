Харрис заверила, что демократы победят Трампа

Вице-президент США Камала Харрис заявила, кампания действующего президента Джо Байдена сможет одержать победу над Дональдом Трампом или любым другим кандидатом от Республиканской партии. Ее слова передает ABC.

Отвечая на вопрос, является ли Трамп единственным кандидатом на пост президента от республиканцев, она заверила, что демократы смогут одержать над ним победу.

«Я не знаю, но посмотрите, если это [будет] Дональд Трамп, мы его побеждали раньше, и мы победим его снова», — заявила Харрис.

До этого Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Ранее в США призвали смириться с тем, что Трамп будет баллотироваться от республиканцев.