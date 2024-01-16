Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Харрис заверила, что демократы победят Трампа

Вице-президент США Харрис заверила, что демократы победят Трампа

close
100%
Shawn Thew - Pool/CNP/Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис заявила, кампания действующего президента Джо Байдена сможет одержать победу над Дональдом Трампом или любым другим кандидатом от Республиканской партии. Ее слова передает ABC.

Отвечая на вопрос, является ли Трамп единственным кандидатом на пост президента от республиканцев, она заверила, что демократы смогут одержать над ним победу.

«Я не знаю, но посмотрите, если это [будет] Дональд Трамп, мы его побеждали раньше, и мы победим его снова», — заявила Харрис.

До этого Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Ранее в США призвали смириться с тем, что Трамп будет баллотироваться от республиканцев.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами