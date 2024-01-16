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В ЕС назвали сроки согласования дальнейшего финансирования Украины

Евросоюз намерен единогласно согласовать финансирование Украины к 1 февраля

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза заявил, что сообщество продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на €50 миллиардов, который должен быть единогласно утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем финальные согласования фонда помощи Украине. Сегодня мы обсуждали продолжение поддержки и все согласны с необходимостью ее продолжать», — сообщил он.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис добавил, что целью является достижение единогласной договоренности 27 стран к специальному саммиту ЕС 1 февраля.

15 декабря Венгрия наложила вето на выделение дополнительных €50 млрд помощи Украине. На решение Орбана не повлияли финансовые выгоды принятия пакета. При этом политик не стал блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Позже сообщалось, что ЕС в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года в размере €50 млрд.

Ранее на Западе заявили, что страны ЕС «промахнулись» с поддержкой Украины.

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