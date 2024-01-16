В ЕС приступили к реализации предложения по конфискации замороженных активов РФ

В Европейском союзе стартовала техническая работа по реализации выдвинутого в конце прошлого года Европейской комиссией предложения по использованию доходов от замороженных суверенных активов Российской Федерации в интересах Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем во время пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС, передает РИА Новости.

По его словам, Брюссель рассчитывает на быстрый прогресс в данном направлении. Винсент ван Петегем отметил, что тема замороженных российских активов была обсуждена министрами.

«Мы проанализировали поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюз и подтвердили наше намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне началась, мы намерены достичь скорого прогресса», — сказал он.

11 января помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты не принимали никаких официальных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России.

Ранее в Госдуме рассказали, как отразится изъятие российских финактивов на странах ЕС.