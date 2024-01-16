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Блинкен дал обещание Зеленскому в Давосе

Блинкен пообещал Зеленскому в Давосе, что США продолжат поддержку Украины

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Brendan Smialowski/Pool/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит поддержку Киева, несмотря на текущие проблемы в финансировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Мы полны решимости продолжать нашу поддержку Украины, и мы очень тесно сотрудничаем с конгрессом, чтобы добиться этого», — сказал Блинкен.

Он отметил, что «европейские коллеги» делают то же самое.

До этого глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан постоянно взаимодействует с офисом президента Украины. Ермак отметил, что на встрече в Давосе с Салливаном стороны обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины и работу «по украинской Формуле мира».

Кроме того, сообщалось, что Салливан на полях Всемирного экономического форума в Давосе намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому пожелание Вашингтона о том, чтобы Киев перешел к обороне.

Ранее в ЕК оценили возможность производить 1 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно.

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