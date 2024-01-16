Начало специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году помогло предотвратить третью мировую войну. Об этом на пленарном заседании в весенней сессии парламента заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, СВО помогла предотвратить настоящую гуманитарную катастрофу. Мировой трагедии не случилось, потому что российские солдаты и офицеры сейчас на территории Украины борются с нацизмом. Вместе с этим бойцы защищают мир и спокойствие не только россиян, но и граждан других государств, в первую очередь, Европы, заявил парламентарий.

Володин предупредил, что Владимир Зеленский все еще пытается втянуть Европу мировой военный конфликт. Однако спикер ГД заверил, что Россия не будет принимать в этом участия, так как она является мирной страной. В итоге РФ достигнет целей спецоперации, освободив Украину от оружия, которое завезли извне, а «нацистский режим привлекут к ответу», заключил спикер.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ЕС поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов. По его словам, из обещанного миллиона снарядов ЕС поставил ВСУ лишь 300 тысяч боеприпасов. Данилов считает, что военная безопасность должна вернуться в приоритетную повестку дня стран ЕС, США и других государств.

Ранее в Евросоюзе рассказали о единственном варианте переговоров Украины и России.