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В Австрии призвали прекратить финансирование Украины

Австрийский депутат Вилимски высказался против финансирования Украины

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Depositphotos

Глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить финансирование Украины, указав на то, что вливание денег в эту страну лишь подпитывает коррупцию в ней. Его слова приведены на сайте АПС.

«Мы считаем в корне неправильным вне очереди увеличивать бюджет ЕС, рассчитанный до 2027 года, и тем самым вливать в Украину еще €50 млрд», — заявил Вилимски.

Депутат указал на то, что Австрия уже направила на Украину €3,4 млрд. Финансы отправляют в Киев без какой-либо конкретной стратегии, уверен он.

Направляя деньги европейских налогоплательщиков туда, страны ЕС отправляют деньги в бездонную яму, уверен политик. Более того, миллиарды евро помогают процветать коррупции на Украине, заключил он.

Незадолго до этого в США сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса о дальнейшем финансировании.

О том, что американская помощь Украине «заглохла», заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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