Американист: Трамп уверенно обходит Байдена в президентской гонке

В настоящее время экс-президент США Дональд Трамп, согласно большинству социологических опросов, уверенно обходит нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил американист Малек Дудаков. По его словам, если последнему не удастся улучшить экономическую ситуацию в стране, справиться с миграционным кризисом, а также разрешить конфликты на Украине и Ближнем востоке, это крайне негативно отразится на его рейтингах.

«Внутренними факторами, которые могут оказать влияние на результаты выборов, являются состояние экономики, уровень преступности, а также миграция. Негативный фон во внешней политике тоже оказывает сильное воздействие на рейтинги кандидатов. Американцы устали от милитаризации, нестабильности на Ближнем Востоке и конфликта на Украине», — отметил Дудаков.

Он добавил, что основная борьба в ходе президентской кампании будет идти за штаты Аризона, Джорджия, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, поскольку в них нет однозначного преимущества ни у Трампа, ни у Байдена.

16 января стало известно, что на кокусах (собраниях активистов) Республиканской партии в штате Айова Трамп разгромил своих конкурентов.

Согласно итогам голосования, экс-президент США набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники — губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов. Он объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

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