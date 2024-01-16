Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американист: Трамп уверенно обходит Байдена в президентской гонке

Американист Дудаков: Трамп обгоняет Байдена в президентской кампании

close
100%
Reuters

В настоящее время экс-президент США Дональд Трамп, согласно большинству социологических опросов, уверенно обходит нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил американист Малек Дудаков. По его словам, если последнему не удастся улучшить экономическую ситуацию в стране, справиться с миграционным кризисом, а также разрешить конфликты на Украине и Ближнем востоке, это крайне негативно отразится на его рейтингах.

«Внутренними факторами, которые могут оказать влияние на результаты выборов, являются состояние экономики, уровень преступности, а также миграция. Негативный фон во внешней политике тоже оказывает сильное воздействие на рейтинги кандидатов. Американцы устали от милитаризации, нестабильности на Ближнем Востоке и конфликта на Украине», — отметил Дудаков.

Он добавил, что основная борьба в ходе президентской кампании будет идти за штаты Аризона, Джорджия, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, поскольку в них нет однозначного преимущества ни у Трампа, ни у Байдена.

16 января стало известно, что на кокусах (собраниях активистов) Республиканской партии в штате Айова Трамп разгромил своих конкурентов.

Согласно итогам голосования, экс-президент США набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники — губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов. Он объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Ранее Дерипаска рассказал, чего ожидать России от избрания Трампа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами