Ирак отозвал посла в Тегеране после ударов Ирана по Эрбилю

Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдула Мохсена для консультаций после ракетных ударов Ирана по объектам на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В результате атаки пострадала столица Иракского Курдистана Эрбиль. Власти сообщали, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил баллистическими ракетами по объектам в городе. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец атакам Ирана на регион.

В МИД Ирана ответили, что КСИР нанес удары по Иракскому Курдистану, чтобы защитить суверенитет страны.

В Госдепартаменте США заявили, что осуждают удары КСИР по Эрбилю. Там подчеркнули, что Соединенные Штаты «поддерживают правительство Ирака и региональное правительство Иракского Курдистана в их стремлении удовлетворять чаяния иракского народа».

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.