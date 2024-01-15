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В тихоокеанском государстве заявили о разрыве дипотношений с Тайванем

Власти Науру заявили о разрыве дипотношений с Тайванем и поддержке единого Китая

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Власти островного государства Науру в Тихом океане заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и поддержке политики «одного Китая». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

«Науру разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает Китайскую Народную Республику», — пишет агентство.

13 января на Тайване состоялись выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Новым лидером острова стал нынешний заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня 64-летний Лай Циндэ. Политик набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае 2024 года.

Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня обнародовала заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.

На прошлой неделе американская газета The Wall Street Journal писала, что результат выборов на Тайване представляет собой «головоломку» для лидера КНР Си Цзиньпина, а вероятное продолжение давления на Тайвань со стороны Китая может поставить под угрозу спокойствие в американо-китайских отношениях.

Ранее военный аналитик оценила возможность «украинизации» Тайваня.

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