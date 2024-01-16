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В Госдуме прокомментировали идею создания нейтрального флота в Черном море

Депутат Шеремет: Запад хочет создать в Черном море свою военно-морскую базу

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что страны Запада хотят создать свою военно-морскую базу в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Шеремет уточнил, что подобная идея является нежизнеспособной и провокационной, она приведет к эскалации и конфронтации в регионе.

«Под прикрытием якобы гуманитарных целей, связанных с вывозом зерна и удобрений, западные страны стремятся создать в Черном море свою военно-морскую базу», — пояснил депутат.

Он добавил, что Россия способна самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Черном море, если Запад перестанет поддерживать Украину.

До этого зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя инициативу о создании нейтрального флота в регионе, которую выдвинули на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, заявил, что любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через Босфор.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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