Не стоит обращать внимание на сообщения об усталости и истощении Запада от конфликта на Украине. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, США и их сателлиты будут поддерживать Киев до конца.

«Речь о политическом и геополитическом выживании, поэтому наши враги и деньги найдут, и свое население успокоят полицейскими овчарками и дубинками, если придется. Поддержка [президента Украины Владимира] Зеленского будет возрастать», — подчеркнул Коротченко.

Он обратил внимание, что если ранее США придерживались неких дипломатических приличий, то сейчас в Вашингтоне никто уже не пытается играть в политическую добропорядочность.

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен до этого отмечал, что Запад начал поддерживать Украину, не осознав ни целей, ни сроков данной поддержки.

По мнению политика, союзники Киева не предоставили ему средств «для своевременного решения хоть какой-нибудь задачи», из-за чего контрнаступление украинских войск провалилось.

Ранее кандидат в президенты США выступил за прекращение финансирования Украины.