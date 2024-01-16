В США раскрыли, что в первую очередь сделает Трамп в случае победы на выборах

Конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп начнет массовые депортации мигрантов в первый день срока. Ее слова приводит The Hill.

«Мы должны бороться за безопасную границу, и президент Трамп сделает это, и он начнет массовые депортации в первый же день…И мне не терпится увидеть, как это произойдет», — заявила Грин.

Она также назвала мигрантов, пребывающих в США, террористами, и сравнила их с боевиками ХАМАС.

«Они находятся в нашей стране, и вы можете поспорить, что многие из них — террористы, которые хотели бы атаковать нашу страну здесь, точно так же, как Израиль подвергся нападению там террористов ХАМАС», — заявила Грин.

До этого Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году он намерен «запечатать» южную границу страны.

Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в Де-Мойне. Трамп подчеркнул, что при нем уровень депортации мигрантов из Соединенных Штатов достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961 гг.).

Ранее Трамп пообещал крупнейшую депортацию в истории США.