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Байден похвалил Трампа за победу в Айове

Байден назвал Трампа «фаворитом» со стороны оппозиции после победы в Айове

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Reuters

Действующий президент США Джо Байден назвал своего оппонента и предшественника Дональда Трампа, занявшего лидирующие позиции в гонке республиканцев в штате Айова, «явным фаворитом» со стороны оппозиции на предстоящих президентских выборах. Соответствующее сообщение американского лидера опубликовано на его странице в Х.

«Похоже, Дональд Трамп только что выиграл в Айове. Он явный фаворит от оппозиции на данном этапе», — написал Байден.

Некоторое время назад стало известно, что по предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов. Политик заявил, что испытывает гордость от этих результатов голосования. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Также агентство Bloomberg сообщило, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами объявил о завершении участия в выборах.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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