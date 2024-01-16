Трамп пообещал «запечатать» границу США на юге

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году он намерен «запечатать» южную границу страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в Де-Мойне. Трамп подчеркнул, что при нем уровень депортации мигрантов из Соединенных Штатов достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961 гг.).

Также Трамп раскритиковал своего противника по президентской гонке — действующего главу США Джо Байдена. Он назвал своего оппонента худшим президентом за всю историю страны.

В связи с этим Трамп предложил политическим силам США объединиться, «чтобы исправить ситуацию, а также решить проблемы и устранить... разрушения», свидетелями которых все стали.

Некоторое время назад стало известно, что по предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов. Политик заявил, что испытывает гордость от этих результатов голосования.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.