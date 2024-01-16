Иран ударил по ИГИЛ* в Сирии в ответ на теракт у могилы Сулеймани

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес серию ударов по позициями боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщило издание Al Jazeera.

По заявлениям представителей КСИР, гвардейцы выявили и уничтожили места сбора командиров баллистическими ракетами. Действия назвали ответом на террористические атаки в иранском городе Керман в начале января.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва. В результате 103 человека не выжили. Среди них полицейские и сотрудники Красного Полумесяца. Около 200 граждан получили ранения. Власти провинции Керман, где покоится генерал, назвали произошедшее терактом. В МВД Ирана заявили, что это было «слепое преступление против народа», на которое последует решительный ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили, что взрывы в Иране выглядят как акция ИГ.