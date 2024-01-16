Спикер палаты представителей США поддержал Трампа

Спикер палаты представителей Майк Джонсон приветствовал победу экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

«Его решительная и историческая победа сегодня вечером должна приблизить нашу партию к объединению, чтобы мы могли добиться окончательной победы в ноябре (на выборах президента. — «Газета.Ru»)», — сказал Джонсон.

Как передает «Интерфакс», по состоянию на 5:45 за Трампа проголосовали 51,6% участников кокусов, более 13 тыс. человек.

За губернатора Флориды Рона Десантиса проголосовали 20,3% избирателей, за бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли — 20,1%, за предпринимателя Вивека Рамасвами — 7,5%, за бывшего губернатора Арканзаса Асу Хатчинсона — 0,1%.

До этого телеканал NBC News сообщал, что по предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов.

11 января Трамп пообещал устроить самую крупную депортацию в американской истории в случае, если он победит на будущих выборах главы государства.

Ранее в США раскрыли главную трагедию предстоящих выборов.