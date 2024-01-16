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Маск надеется на организацию мирного саммита по Украине по просьбе Зеленского

Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X (бывшая Twitter) выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе президента страны Владимира Зеленского.

Так он прокомментировал слова президента Швейцарии Виолы Амерд о том, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит «высокого уровня» по Украине.

«Надеюсь, что это произойдет», — написал Маск.

До этого украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. В ходе поездки глава государства должен провести переговоры с иностранными коллегами и принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в городе Давосе.

Сообщалось также, что Зеленский попросил власти Швейцарии организовать мирный саммит, посвященный ситуации в его стране.

14 января министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Российская Федерация должна быть включена в процесс мирного урегулирования по Украине и необходимо найти путь к включению Москвы в процесс.

Ранее Маск высказался в поддержку одного из кандидатов в президенты США.

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