В офисе Зеленского сожалеют, что Китай не обсуждает «формулу Зеленского»

Киев сожалеет, что КНР не принимает участие в обсуждении «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона хочет, чтобы данную «формулу» обсуждал максимально широкий круг государств, и Киев приглашал Пекин подключиться к обсуждениям.

«К сожалению, на Мальте и здесь (в Давосе на дискуссии по «формуле мира») нет представителя Китая. Мы приглашали и продолжим приглашать. Для нас важно присутствие Китая за столом переговоров. Мы надеемся, что в будущем Китай будет принимать участие, поскольку это важная влиятельная страна», — сказал Ермак на пресс-конференции в швейцарском городе Давос, в котором проходит Всемирный экономический форум.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что слова Зеленского о том, что его «формулу мира» поддерживают почти 150 стран, являются лживыми.

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

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