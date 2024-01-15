В США заявили о беспокойстве из-за китайской делегации на Давосском форуме

Делегация США, которая планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском городе Давосе, сильно обеспокоена своим скромным присутствием на фоне большого числа высокоуровневых чиновников среди китайских представителей. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, американскую делегацию должен возглавить государственный секретарь страны Энтони Блинкен. Однако в предварительном расписании Государственного департамента США, которое появилось в распоряжении журналистов, у главы ведомства не запланированы встречи с дипломатами из КНР в рамках мероприятия.

«Большая китайская делегация нервирует американских дипломатов в Давосе», — говорится в материале.

Ожидается, что в делегацию КНР войдут премьер Государственного совета страны Ли Цян и 10 чиновников уровня «государственных министров». По информации газеты, Пекин запланировал масштабную программу участия своих представителей в экономическом форуме.

Авторы статьи со ссылкой на неназванного американского чиновника подчеркнули, что даже президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с китайскими делегатами на полях ВЭФ. В связи с этим Госдеп США пытается добиться встречи Блинкена с представителями Швейцарии.

В конце журналисты указали, что главе американской делегации необходимо хотя бы пожать руку швейцарскому президенту Виоле Амхерд. В противном случае он «произведет плохое впечатление».

Ранее турецкая делегация отказалась от участия в ВЭФ из-за позиции властей по палестино-израильскому конфликту.