В Испании ситуацию на Украине описали словом «застой»

Министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес не стал опровергать высказывание испанского журналиста, который описал нынешнюю ситуацию в вооруженном конфликте на Украине как застой. Свое мнение глава МИД страны высказал в интервью испанской газете El Periodico.

«На Украине ситуация кажется застойной. Возможная смена президента в Соединенных Штатах очень ожидаема. Собирается ли Испания поддерживать Украину до конца?» — обратился журналист издания с вопросом к министру.

Альбарес не стал прямо отвечать на вопрос о том, как лично он оценивает ход конфликта на Украине. Однако глава внешнеполитического ведомства не стал и поправлять журналиста, давшего такую оценку ситуации.

«Я говорил это много раз: Испания будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, пока не восстановится мир в рамках устава ООН. И это значит восстановить свой суверенитет и территориальную целостность», — ответил глава МИД Испании на вопрос журналиста.

В начале января Politico писало о том, что Брюссель усилит давление на Францию, Италию и Испанию. ЕС намерен добиться от этих европейских государств продолжения предоставления военной помощи Украине в 2024 году.

Ранее была описана реакция канцлера ФРГ Олафа Шольца на уровень помощи Украине со стороны ЕС.