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Немецкий политолог: народ Германии не верит в возможность конфликта с Россией

Политолог Рар: немцев невозможно запугать конфликтом с Россией

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Depositphotos

Общественность в Германии не верит в возможность конфликта с Россией. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Александр Рар, комментируя публикацию Bild о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с РФ. По его мнению, данная статья может быть подготовкой общественного мнения к необходимости отправки иностранных военных на Украину.

«Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации [обозревателя Bild Юлиана] Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», — отметил Рар.

Германию, по его мнению, хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины.

Газета Bild утверждает, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Содержание публикации прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров счел опубликованные Bild данные попыткой раздуть шумиху.

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