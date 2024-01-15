Морозы в Айове могут помешать Трампу выиграть республиканские кокусы в штате

Суровые погодные условия в штате Айова вызвали опасения по поводу низкой явки избирателей на партийные собрания по определению кандидатов на пост главы государства от Республиканской партии, где Дональд Трамп является абсолютным лидером, пишет Newsweek.

«Тяжелые [погодные] условия привели к опасениям, что пожилые люди, которые обычно составляют ключевую группу населения во время любых кокусов, не поедут ни на один из почти 1500 участков в Айове, где будут проводиться мероприятия, на которых сторонники каждого кандидата будут говорить о том, кто должен быть следующим кандидатом в президенты от Республиканской партии», — говорится в тексте.

На этом фоне Дональд Трамп в социальных сетях предупредил о возможности «грязных трюков», подчеркнув, что мероприятие пройдет в обычном режиме.

«Оно не будет отменено или отложено ни при каких обстоятельствах. <…> Вам следует прибыть к 18:30, так как собрание начнется ровно в 19:00!» — написал Трамп.

В Айове за право стать кандидатом поборются четыре республиканца: бывший президент США Дональд Трамп, экс-постпред США при ООН Ники Хейли, губернатор Флориды Рой Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами.

По данным АР, Трамп лидирует в предвыборной гонке. Согласно опросу газеты Des Moines Register, 48% американцев, планирующих принять участие в кокусах, намерены проголосовать за Трампа.

Ранее опрос показал рост поддержки Трампа перед кокусами.