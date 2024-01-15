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Политолог оценил публикацию в немецких СМИ о подготовке к конфликту с РФ

Политолог Корнилов: немецкие СМИ пытаются создать образ «российской угрозы»

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Политолог Владимир Корнилов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал публикацию немецкого издания Bild о якобы имеющемся в Германии плане конфликта с Россией. По словам эксперта, относиться к таким сообщениям стоит с долей скепсиса, однако проработать потенциальные для Москвы угрозы все же следует.

«Западные издания часто выпускают статьи о возможной войне с Россией. Однако материал Bild заслуживает внимания, поскольку в популяризации слухов может быть заинтересовано правительство ФРГ. Берлину необходимо отвлечь население от внутренних проблем государства», — сказал Корнилов.

Он напомнил, что сегодня в Германии наблюдается резкий спад экономики и не утихают масштабные забастовки рабочих. Образом «страшного врага» власти ФРГ стремятся объединить общество, пояснил политолог.

Газета Bild утверждает, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Содержание публикации уже прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров счел опубликованные Bild данные попыткой раздуть шумиху.

Ранее французский политик призвал уничтожить НАТО из-за подготовки ФРГ к войне с Россией.

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