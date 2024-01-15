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Военный эксперт объяснил, зачем Северная Корея испытывает новые ракеты

Генерал Бижев: современное оружие – залог сохранения суверенитета для КНДР

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KCNA/Reuters

Северная Корея разрабатывает и испытывает новые ракеты, так как для этой страны высокотехнологичное современное оружие является единственным способом сохранить суверенитет, считает экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Средства высокоточного поражения в КНДР успешно развиваются, причем используются для этого собственные разработки, отметил он в беседе с НСН.

Накануне Северная Корея испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой. По мнению Бижева, это не отразится на общей ситуации в регионе.

«Гиперзвук просто создает трудности для ПВО. Я не думаю, что эти ракеты как-то осложнят ситуацию в регионе, — отметил он. — Северная Корея – маленькая страна, которая заботится о своей защите и своем суверенитете, потому что она полностью обложена санкциями. Единственный способ выживания – мощные вооруженные силы и наукоемкие средства вооружения. Иначе не выжить!»

С учетом слабых природных ресурсов, давления рестрикций и ситуации в регионе, КНДР вынуждена заниматься разработкой оружия, которое позволяет государству сохранить суверенитет, заключил эксперт.

Напомним, после запуска ракеты Пхеньян заявил, что испытания не оказали влияния на безопасность соседних государств и не имели отношения к ситуации в регионе.

В Кремле ранее рассказали о сроках поездки президента Владимира Путина в КНДР.

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