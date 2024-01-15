В Госдуме предрекли депортацию сотен тысяч россиян из стран Прибалтики

Не только Латвия, но и другие страны Прибалтики начнут высылать из страны россиян, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. По его мнению, депортация из Эстонии, Литвы грозит сотням тысяч россиян. Так в беседе с НСН он прокомментировал депортацию 82-летнего российского военного пенсионера из Латвии.

Напомним, военного пенсионера Бориса Каткова власти Латвии объявили угрозой национальной безопасности и выслали из страны с бессрочным запретом на возвращение. В Латвии у него остались жена, дети и внуки.

«Угроза нацбезопасности само по себе общее основание. Это означает, что под этот список попадают абсолютно все, кто, грубо говоря, рассматривался раньше как не гражданин или кто-то еще… Грубо говоря, этот список изначально заложен на несколько десятков, если не сотен тысяч человек», — считает Федоров.

Власти Латвии, по его мнению, будут «постепенно разворачивать» список подлежащих депортации граждан, а вскоре к ним присоединятся Литва и Эстония.

Напомним, высланный из Латвии пенсионер прибыл накануне в Калининград. Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщало, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин ранее заявил о русофобии в Прибалтике, появившейся до спецоперации.