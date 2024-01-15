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В Кремле отреагировали на сообщения о плане войны НАТО с Россией

Песков отказался комментировать сообщения о подготовке в НАТО плана войны с РФ

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MGIMO360 TV/YouTube

В Кремле не стали комментировать публикацию немецкой газеты Bild о том, что Германия якобы разрабатывает план войны НАТО с Россией. Соответствующий вопрос на брифинге задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

«Я бы не стал комментировать это сообщение Bild. В последнее время это издание не гнушается публикацией различных «уток», — заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, газета Bild утверждает, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. Россия якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ перебросит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Содержание публикации уже прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров счел опубликованные Bild данные попыткой раздуть шумиху.

Ранее сообщалось, что Швеция начала строить собственные подводные лодки для защиты от РФ.

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