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В Кремле прокомментировали экономический форум в Давосе

Песков о форуме в Давосе: результата достичь не удастся без РФ в процессе

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Denis Balibouse/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе так называемой «формулы мира» президент Украины Владимира Зеленского. По словам представителя Кремля, это «разговор ради разговоров».

«Неоднократно давали оценку процессу, это разговор ради разговоров, это процесс, который не может быть направлен на достижение конкретного результата, потому что мы там не участвуем», — сказал Песков во время брифинга.

Накануне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Российская Федерация должна быть включена в процесс мирного урегулирования по Украине, и необходимо найти путь к включению Москвы в процесс.

«Формула мира», разработанная и продвигаемая действующими властями Украины, требует восстановления территориальной целостности страны в границах 1991 года, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых Российской Федерации «военных преступлений» в ходе ее спецоперации. В Москве «Формулу мира» Зеленского считают полностью оторванной от реальности.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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