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США внесли $3 млн на связанные с Украиной проекты ОБСЕ

RT: за год США внесли $3 млн на проекты ОБСЕ для продвижения своих интересов

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Kevin Lamarque/Reuters

В 2022 финансовом году США внесли дополнительно $3,1 млн на проекты ОБСЕ, которые связаны с Украиной и ориентированные на «продвижение интересов» в этой стране. Всего за год США внесли в бюджет структуры $6,5 млн на связанные с Украиной проекты, сообщает RT со ссылкой на данные отчета управления генерального инспектора Госдепа США.

Сумма обязательных платежей составила $3,4 млн, добровольных взносов – $3,1 млн, следует из отчета.

«Отдел управления ресурсами возглавил процесс, направленный на предоставление добровольных взносов для внебюджетных программ ОБСЕ, ориентированных на продвижение интересов США, в том числе на Украине», — говорится в документах.

Отмечается, что дополнительные средства направлены на гуманитарную помощь, профилактику торговли людьми в условиях кризиса, освещение «серьезных нарушений прав человека» в результате конфликта Украины и России.

В целом деятельность США в рамках ОБСЕ отвечает политическому курсу страны, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он заявил, что ОБСЕ – это зависимая от Запада организация, которую используют для достижения геополитических задач.

«На выделенные Штатами деньги особо не разгуляешься, но свою некую «косметическую» работу они выполнили», — заключил Блохин.

Напомним, в начале января ОБСЕ не осудила ракетные атаки ВСУ по Белгороду. В ответ в постпредстве РФ заявили, что организация в лице генсека Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняли сторону Киева и держит курс «на односторонние и предвзятые оценки» украинского кризиса.

Ранее генерал НАТО назвал три сценария окончания конфликта на Украине.

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