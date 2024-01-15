Зеленский пытается сохранить внимание к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы попытаться сохранить внимание к стране. Об этом пишет газета Politico.

Украинский конфликт в последнее время не привлекает так много заголовков, а западная финансовая и военная помощь Киеву становится все более неопределенной, поскольку боевые действия продолжаются уже третий год, говорится в статье.

«Форум предлагает Зеленскому одну из, возможно, убывающих возможностей доказать, что Украина заслуживает дальнейшей поддержки, поскольку ее борьба за демократию затронет весь свободный мир», — отмечает издание.

По мнению Politico, это также шанс для украинцев доказать местной бизнес-элите, что Украина должна стать объектом инвестиций в процессе ее восстановления.

Зеленский выступит на форуме и, вероятно, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, подчеркивает издание.

«В основном он (Зеленский. — «Газета.Ru») хочет, чтобы Украина была в центре внимания всех», — сказал источник Politico, знакомый с планами администрации Зеленского.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе заявил, что Киев планирует провести несколько саммитов по «формуле мира».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.