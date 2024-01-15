Bloomberg: Китай воздерживается от борьбы с хуситами, несмотря на риски

Председатель КНР Си Цзиньпин воздерживается от участия в битве за Красное море, несмотря на риски для торговли из-за нападений на коммерческие суда со стороны хуситов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«В то время как США и Великобритания наносят авиаудары, чтобы помешать поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам атаковать корабли в Красном море, Китай снова счастливо сидит в стороне», — говорится в статье.

Аналитик агентства считает, что для китайского лидера потери пока недостаточно высоки, чтобы перевесить риски вмешательства и выгоды от бездействия. Си Цзиньпин может ожидать и позволить США и их союзникам сражаться с хуситами, разжигая антиамериканские настроения в некоторых частях Ближнего Востока, «одновременно изображая себя нейтральным арбитром и держа большую часть своих сил в готовности к борьбе на Тайване или в Южном Китае», подчеркивается в материале.

Ранее бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой призвал Пентагон готовиться к расширению боевых действий на Ближнем Востоке на фоне операции против хуситов.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.