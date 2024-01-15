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Трамп послал «домой к мамочке» прервавшую его выступление экоактивистку

Трамп отправил мешавших ему выступать в Айове экоактивистов «домой к мамочке»

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Charlie Neibergall/AP

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в шуточной форме ответил экологическим активистам, которые выкрикивали лозунги против него, демонстрировали баннер с надписью «Трамп — климатический преступник» и пытались сорвать его выступление в штате Айова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет», — сказал трамп одной из экоактивисток, отметив, что они еще молодые и незрелые.

Активистов вывели из зала, после чего Трамп продолжил выступление.

14 января кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Дональд Трамп является величайшим президентом XXI века.

До этого Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны.

Сенатор от Республиканской партии США Майк Ли назвал победу Дональда Трампа на выборах единственной возможностью выбрать «порядок вместо хаоса» в стране и поставить государство на первое место.

Ранее в США рассказали, в чем сила Трампа.

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