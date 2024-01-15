План Соединенных Штатов по «украинизации» Тайваня не осуществится, и остров воссоединится с Китаем. Такое мнение выразила аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни, слова которой передает РИА Новости.

«У меня есть стратегическое видение, согласно которому, в конце концов, Тайвань естественным образом объединится с Китаем, присоединяясь к благам процветания и технологий. План США по украинизации Тайваня не осуществится», — заявила Конни.

Избиратели Тайваня выбрали новым президентом 64-летнего Лая Циндэ — сторонника независимости от КНР. Политик на выступлении после подведения итогов голосования заявил, что его победа поможет «сохранить Тайвань на карте мира». В Китае же позицию избранного лидера считают «крайне опасной».

14 января обозреватель агентства Bloomberg Каришма Васвами писал, что Китай может усилить экономическое давление на Тайвань к инаугурации Лая Циндэ, при этом интенсивность военного давления также будет возрастать.

Ранее в КНР прокомментировали заявления США по Тайваню.