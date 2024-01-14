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В Белом доме сочли проблемой решение Остина не сообщать Байдену о раке простаты

Кирби: решение Остина не сообщать Байдену о раке простаты является проблемой

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Alex Brandon/AP

Решение министра обороны США Ллойда Остина скрыть от американского президента Джо Байдена свой онкологический диагноз — это проблема. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

«Это является проблемой», — отметил он.

По словам Кирби, необходимо иметь больше ответов по данному вопросу, поскольку «так быть не должно». Он обратил внимание, что для этого и начали расследование.

Накануне в Пентагоне рассказали о состоянии главы ведомства. Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер сказал, что Остин, у которого диагностировали рак простаты, находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Во вторник, 9 января, стало известно, что американскому министру обороны диагностировали онкологическое заболевание и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра, однако процесс выздоровления может затянуться.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона.

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