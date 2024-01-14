Захарова сочла, что РФ имеет полное право развивать диалог с КНДР

В России готовы к спекуляциям Запада из-за предстоящего визита в Москву главы северокорейского МИД Цой Сон Хи. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«<…> конечно, будут еще спекуляции, их будет немало», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что западные политики все время вбрасывают историю про то, что Россия себя «как-то не так опять ведет». США и ЕС указывают, что РФ не имеет права общаться с Северной Кореей.

Захарова обратила внимание, что российские власти имеют право делать все, что считают нужным, с учетом того, что постоянно декларируют «уважение к международному праву».

По словам официального представителя МИД РФ, Москва ничего не нарушает, а развивает отношения в различных сферах со своими партнерами.

До этого стало известно, что глава МИД КНДР посетит РФ по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее в КНДР сочли учения Южной Кореи и США «бесполезной бравадой».