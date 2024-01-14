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Посольство РФ рассказало о последствиях ударов по Йемену

Посольство РФ: удары по Йемену могут ухудшить положение граждан страны

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US Central Command/Reuters

Военные удары коалиции во главе с Соединенными Штатами и Великобританией по объектам в Йемене могут привести к дальнейшему ухудшению положения граждан страны, говорится в комментарии посольства РФ в Йемене, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

«Нанесенные США и Великобританией в ночь на 12 января ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории Йемена грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны», — говорится в комментарии.

Хуситы в Йемене пообещали ответить на американо-британские атаки по объектам группировки на территории страны. Они грозятся принять меры против «источников угрозы» в ближайшее время. Кто такие хуситы и нужно ли бояться «большой войны» в регионе, разбиралась «Газета.Ru».

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