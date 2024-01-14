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Во Франции мэр организовал застолье для жителей и объяснился

Французский мэр посчитал застолья с избирателями важными для решения проблем

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Кадр из видео/BFMTV

Мэр французского муниципалитета Мериэль Жером Франсуа регулярно организует застолье для местных жителей с целью легче и быстрее создавать связи между людьми и более открыто и свободно обсуждать интересующие граждан вопросы и проблемы. Об этом сообщает BFM TV.

«Идея состоит в том, чтобы проводить встречи с жильцами на квартирах. Мне хотелось зайти к ним с нестандартной стороны, чтобы люди обсуждали эти события. <...> У меня всегда есть это желание достучаться до людей», — отметил он на просьбу объяснить свою концепцию.

Беспартийный мэр Мериэля улыбнулся журналистам на вопросы о том, как оценивают граждане такие застолья. В BFM TV посчитали, что идея Франсуа пришлась французам по душе.

Подобные «заседания» почти всегда полностью заполнены, констатировали журналисты. На застольях мэр вместе с жителями обсуждает такие вопросы, как безопасность, градостроительство, бюджет региона.

На вопрос о том, не боится ли Франуса попасть под огонь критики со стороны местных жителей прямо во время застолья, политик уверяет, что не испытывает подобных опасений.

«У меня довольно хорошие отношения с моими избирателями. Я поддерживаю близость с жителями. Эти вечера означают в том числе и то, что я прихожу к людям домой, чтобы немного отдохнуть», — заключил глава муниципалитета.

Ранее собака Лукашенко присоединилась к президенту за праздничным застольем.

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