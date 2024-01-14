В Германии назвали условие расширения сотрудничества с Тайванем

В Германии заявили о готовности расширять сотрудничество с Тайванем в рамках принципа одного Китая. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ.

В дипломатическом ведомстве отметили приверженность народа Тайваня демократическим ценностям и свободным выборам.

«Мы поздравляем всех избирателей, кандидатов, принявших участие в этих выборах, а также тех, кого избрали», – говорится в заявлении МИД Германии.

Там отметили, что Германия поддерживает тесные отношения с Тайванем во многих сферах и хотела бы и дальше расширять их в соответствии с политикой одного Китая.

Кроме того, в министерстве подчеркнули важность сохранения мира и стабильности в регионе.

«Германия привержена сохранению статуса-кво и укреплению доверия. Изменение статуса-кво может произойти только мирным путем и по взаимному согласию. Мы надеемся, что обе стороны продолжат прилагать усилия по возобновлению диалога», – сообщили немецкие дипломаты.

МИД Китая прокомментировал итоги выборов на Тайване, назвав вопрос статуса острова внутренним делом КНР. Власти Тайваня назвали подобный подход смехотворными.

Ранее Китай выступил против посещения членами конгресса США Тайваня.